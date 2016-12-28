Житель Уфы предстанет перед судом за избиение троих несовершеннолетних детей

43-летний горожанин обвиняется по статьям УК РФ «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением с ними» и «истязание».

Местный житель злоупотреблял алкоголем, дебоширил и материально не обеспечивал троих детей. С сентября прошлого по январь текущего года он систематически истязал и избивал 9- и 12-летнюю дочерей, бил проволокой восьмилетнего сына, сообщает республиканская прокуратура.

Следы побоев обнаружили сотрудники образовательных учреждений, где учатся дети. Поначалу полиция прекратила возбуждение уголовного дела, но прокуратура отменила данное решение и передала материалы в следственный комитет.

Обвиняемый не признал вины. Уголовное дело направлено в суд. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства, местная администрация обратилась в суд с требованием ограничить отца и мать детей в родительских правах. Суд удовлетворил требования, дети помещены в приют.