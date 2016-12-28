Три модели «Фольксвагена» подлежат отзыву в России

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» проводит добровольный отзыв 4481 автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Причиной стала негерметичность в гидросистеме из-за высокого давления в ней, вызывающего повреждение аккумулятора давления. Отзыву подлежат модели «Кадди», «Гольф» и «Джетта», реализованные с 2013 по 2016 годы. Их вин-коды можно посмотреть в приложении на сайте Росстандарта.

Кроме того, владельцы машин будут оповещены по телефону или путем рассылки сообщений. Им необходимо будет предоставить транспорт в ближайший дилерский центр для обновления программного обеспечения блока управления коробки передач. Все работы будут проведены бесплатно.