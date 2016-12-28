|
|
НОВОСТИ
27.12.16 11:52
В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий
27.12.16 11:11
Жительница Баймакского района два года не могла получить компенсацию за потерю кормильца
26.12.16 12:31
«Уфа-Алиса» на своём поле уступила краснодарской «Кубани» во главе с Евгением Трефиловым
|
28.12.16 | 10:24 НОВОСТИ | Архив новостей
Три модели «Фольксвагена» подлежат отзыву в России
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» проводит добровольный отзыв 4481 автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Причиной стала негерметичность в гидросистеме из-за высокого давления в ней, вызывающего повреждение аккумулятора давления. Отзыву подлежат модели «Кадди», «Гольф» и «Джетта», реализованные с 2013 по 2016 годы. Их вин-коды можно посмотреть в приложении на сайте Росстандарта.
Кроме того, владельцы машин будут оповещены по телефону или путем рассылки сообщений. Им необходимо будет предоставить транспорт в ближайший дилерский центр для обновления программного обеспечения блока управления коробки передач. Все работы будут проведены бесплатно.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Колян 2016-12-28 09:28:15
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48