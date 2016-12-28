Башкирия заняла 7-е место по продажам поддержанных автомобилей

Результаты исследования российского рынка легковушек с пробегом за 11 месяцев текущего года предоставило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Лидером по продажам является Москва, на долю которой пришлось более шести процентов от всего рынка – 301,4 тысячи единиц. За ней следуют Подмосковье (275,9 тысячи) и Краснодарский край (224,6 тысячи автомобилей).

На четвертом месте расположился Санкт-Петербург (173,4 тысячи), а замыкает пятерку лидеров Ростовская область (143,7 тысячи). Кроме них, в ТОП-10 попали Свердловская область (141,1 тысяча), Башкортостан (127,2 тысячи), Челябинская область (119,7 тысячи), Новосибирская область (116,6 тысячи) и Татарстан (116 тысяч). На перечисленную десятку приходится более трети российского вторичного рынка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Башкирия прибавила продажи на 10,6 %, что является самым большим показателем среди других лидеров десятки. Менее всех прибавила Ростовская область – 3,4 %.

Как мы сообщали ранее, по продажам новых легковушек за аналогичный период наш регион занял шестое место по стране.