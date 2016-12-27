"Торос" выиграл у питерского "Динамо" - 2:1

Нефтекамские хоккеисты совершили рывок в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги.

Первые минуты показали: цена ошибки в этот вечер будет чрезвычайно высока. Стоило немного замешкаться "глыбам" в обороне - гости тут же наказали их за промашку. Но нашелся игрок, который встряхнул команду, повел ее вперед. Как положено капитану, таковым стал Станислав Голованов. Двумя точными бросками он еще до перерыва вывел хозяев вперед. Вряд ли кто предполагал, что больше голов в матче не будет.

Следующие два отрезка, ровно сорок минут, стали бенефисом вратарей. Сольные проходы форвардов, добивания в упор, "мертвые" броски - люди в масках брали все, что летело в створ. Болельщики, несмотря на безголевую засуху, отнюдь не скучали, события на площадке не теряли остроты до финальной сирены. Она принесла победу "Торосу" - 2:1 (2:1; 0:0; 0:0).

Добытые три очка позволили нефтекамцам совершить бросок вверх: девятое место "Торос" разменял сразу на шестое и уходит на двухнедельный перерыв в неплохом настроении.