"Салават Юлаев" проиграл в Тольятти "Ладе" - 4:6

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Лада" (Тольятти) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 6 : 4 (4:1; 1:0; 1:3). Шайбы забросили: Д. Зернов (4-я мин.), В. Комаров (6), В. Стрельцов (12, бол., 16), Н. Филатов (36, бол.), М. Рыбин (42, бол.) - у хозяев; И. Григоренко (12, мен.), Д. Мальцев (44), Е. Бодров (47), Д. Макаров (49) - у гостей.

С самого старта шайбы посыпались в ворота уфимского шведа Эндквиста. Хозяева безраздельно владели преимуществом, порой откровенно потешаясь над нашей обороной. Юлаевцам позволили поиграть в хоккей лишь при счете 6:1, когда все было уже решено.

"Салават Юлаев" возвращается домой после провальных гастролей: в трех матчах набрано одно очко из 9. Еще одна такая поездка - и придется бороться не за высокие места, а просто за право участвовать в кубке.