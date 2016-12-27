В Башкирии коммерсант погасил более 5 миллионов рублей долга

Сделал он это после ограничения в регистрационных действиях, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

Бизнесмен из Стерлитамака задолжал по налогам и сборам более пяти миллионов рублей. C прошлого года приставы применяли к должнику все меры воздействия, включая арест денежных средств.

После наложения запрета на регистрационные действия с десятью объектами недвижимости, принадлежащими коммерсанту, тот полностью погасил задолженность, выплатив в общей сложности 5 миллионов 317 тысяч 823 рубля, включая исполнительский сбор.