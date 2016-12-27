В Уфе воссоздадут фасад дома Кочкина

Дом по улице Аксакова, 81, известный как доходный дом Кочкина, будет частично воссоздан на новом фундаменте, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Здание постройки 1915 года пострадало от пожара девять лет назад и с тех пор пустовало. Когда было принято решение о застройке квартала, в котором оно находилось, перед застройщиком поставили обязательное условие – сохранить фасад дома Кочкина.





Фасадную часть здания застройщик намерен воссоздать на новом фундаменте - старый практически утратил несущую способность. Чтобы фасад соответствовал историческому облику, будет максимально использован материал, из которого было изначально построено здание.