В Салавате на грузчика опрокинулась ярусная тележка

Расследование случая травмирования грузчика предприятия «Союз-РТ» в сентябре этого года завершила Гострудинспекция в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Работник укладывал лотки с хлебом на ярусные тележки, и одна из них опрокинулась на него. Пострадавший был госпитализирован в больницу города Салавата, где ему диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением. Работодатель расследование несчастного случая не провел.

Причинами стали неудовлетворительный контроль со стороны ответственных лиц и нарушение технологического процесса. Кроме того, на рабочем месте грузчика не была проведена специальная оценка условий труда, работник не прошел предварительный медосмотр.

Виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму 146 тысяч рублей.