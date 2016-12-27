Житель Уфы на эвакуаторе увёз чужую припаркованную машину на авторазбор

Предприимчивый 57-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «кража».

Вчера днем в полицию обратился 48-летний мужчина с сообщением о том, что со двора по улице Хадии Давлетшиной исчезла «Лада». На место прибыла следственно-оперативная группа.

Как выяснили стражи порядка, 57-летний мужчина вызвал эвакуатор, сказал водителю, что является владельцем легковушки и якобы документы на нее остались в автосервисе. После это они вывезли машину с парковки в пункт авторазбора в Нижегородке.

Сыщики вышли на злоумышленника через водителя эвакуатора. Угонщиком оказался безработный местный житель, ранее судимый за кражу. Теперь он вновь стал фигурантом уголовного дела, а машина возвращена законному владельцу, сообщает пресс-служба МВД по РБ.