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27.12.16 | 13:09 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Уфы на эвакуаторе увёз чужую припаркованную машину на авторазбор
Предприимчивый 57-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «кража».
Вчера днем в полицию обратился 48-летний мужчина с сообщением о том, что со двора по улице Хадии Давлетшиной исчезла «Лада». На место прибыла следственно-оперативная группа.
Как выяснили стражи порядка, 57-летний мужчина вызвал эвакуатор, сказал водителю, что является владельцем легковушки и якобы документы на нее остались в автосервисе. После это они вывезли машину с парковки в пункт авторазбора в Нижегородке.
Сыщики вышли на злоумышленника через водителя эвакуатора. Угонщиком оказался безработный местный житель, ранее судимый за кражу. Теперь он вновь стал фигурантом уголовного дела, а машина возвращена законному владельцу, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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