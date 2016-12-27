В Башкирии выбран уполномоченный по делам студентов

В Республике Башкортостан избран уполномоченный по правам студентов. Им стала председатель объединенного совета обучающихся Башкирского государственного университета Алина Сафуанова, сообщает пресс-служба уполномоченного по делам студентов в РФ.

Работа студенческого омбудсмена будет направлена на реализацию инициатив на федеральном и региональном уровнях, разработку предложений по совершенствованию законодательства, защиту прав и законных интересов студентов, развитие студенческого самоуправления и повышение правовой грамотности студентов.

«На выборах была поддержана моя программа пошаговых действий, на реализацию которой я буду нацелена. И теперь мне важно добиться поддержки прогрессивных инициатив, которые улучшат условия и качество обучения студентов в нашем регионе», - прокомментировала вступление в должность Алина Сафуанова.