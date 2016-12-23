В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий

Избив мужчину, сотрудники ОВД добились ареста его и свидетеля. Сейчас республиканский следком выясняет все обстоятельства превышения сотрудниками полиции Нефтекамска должностных полномочий.

Как мы уже сообщали, 10 ноября утром житель Нефтекамска был задержан и доставлен в опорный пункт № 6 для проверки на причастность к краже айфона. Полицейские удерживали его там до середины следующего дня, применяя физическое насилие и спецсредства, явно нарушая свои полномочия.

После возбуждения уголовного дела о превышении служебных полномочий по ходатайству сотрудников МВД суд арестовал потерпевшего и свидетеля по делу по подозрению в совершении ряда преступлений.

Для проверки версии о незаконном задержании и аресте указанных лиц в Нефтекамск выехала группа сотрудников следственного управления. они устанавливают факты нарушения конституционных прав граждан сотрудниками МВД.

В ближайшее время будет решен вопрос о наличии в их действиях еще одного факта нарушения служебных полномочий, сообщает следственный комитет по РБ.

Стало известно, что потерпевший и свидетель, подвергшиеся аресту, обратились к помощи адвокатов.