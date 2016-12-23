В Уфе прокуратура обязала институт погасить пятимиллионную задолженность по зарплате

Прокуратура Кировского района столицы добилась погашения долга по зарплате перед сотрудниками ООО «Научно-исследовательский институт «Солитон».

Руководство компании задолжало зарплату 361 работнику за ноябрь. Прокуратура в связи с этим внесла представление с требованием устранить нарушения, после чего долг в пять миллионов рублей был полностью погашен.

Кроме того, в отношении гендиректора возбуждено административное дело, которое для рассмотрения направлено в госинспекцию труда, сообщает прокуратура Кировского района Уфы.