Жильцы лучших в Уфе подъездов оформили их в стиле русской избы

Лучшими подъездами в Уфе признаны «парадные» многоквартирного дома по улице Мубарякова, 9, сообщили в отделе по связям с общественностью администрации Кировского района.

Подъезды оформлены в стиле русской избы: бревенчатые стены, тяжелые засовы, окна со ставнями. Инициатива создания «теремов» принадлежит жильцу дома Альберту Тимергалиеву. Стараниями жителей преобразилась и придомовая территория. Еще один результат - жильцы многоэтажки, облагораживая ее, лучше узнали друг друга и сдружились.





Напомним, конкурс «Лучший дом, двор, подъезд» проводится в Уфе с 2004 года.