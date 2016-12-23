Жительница Баймакского района два года не могла получить компенсацию за потерю кормильца

Руководство предприятия, работник которого погиб при исполнении профессиональных обязанностей, не спешило исполнять решение суда, вынесенное еще в 2014 году.

Оно использовало все возможности для того, чтобы оспорить его. Но грамотные действия судебного пристава-исполнителя Дильбар Карибековой помогли добиться выплаты денежной компенсации.

На основании четырех исполнительных документов возбуждены исполнительные производства. На движимое имущество предприятия и должностных лиц и их денежные средства, находящиеся в банке, был наложен арест. Они не могли регистрировать транспортные средства.





В итоге семья погибшего мужчины – вдова и трое детей – получили 530 тысяч рублей компенсации, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Башкортостан.