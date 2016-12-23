В Уфе при пожаре в многоэтажке погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла при пожаре в многоэтажном доме на улице Комсомольской, 37 в Уфе, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Советского района.

Пожар в многоэтажке произошел сегодня утром – загорелась квартира на третьем этаже. Прибывшие на место пожарные вскрыли входную дверь и ликвидировали возгорание. В квартире было обнаружено тело женщины 1928 года рождения. Причины пожара выясняются.

Напомним, что в преддверии новогодних праздников сотрудники пожарной охраны проводят профилактические рейды по жилому сектору, в том числе многоэтажным домам.