В Уфе «ГАЗель» въехала в попутную «Нексию», с которой столкнулся встречный «Форд»

Авария произошла сегодня на Шакшинском шоссе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

По предварительным данным, 31-летний уфимец за рулем «Форд Фьюжн» не справился с управлением столкнулся на полосе встречного движения с «Нексией», после чего в нее врезалась попутная маршрутная «ГАЗель».

С травмами госпитализированы водитель «Форда» и 51-летняя пассажирка «Дэу». В маршрутке никто не пострадал.