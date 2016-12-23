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27.12.16 | 11:00 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе новый год начнётся с ярмарки вакансий
Ярмарка вакансий для предприятий всех видов экономической деятельности и социальной сферы пройдет в Уфе 12 января, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Претендентам предложат вакансии администратора, водителя, врача, медсестры, грузчика, дворника, каменщика, инженера, менеджера, мойщика посуды, повара, подсобного рабочего, штукатура и другие.
Посетителей ярмарки проинформируют о ситуации на рынке труда, все желающие смогут пройти компьютерную диагностику и получить консультации по профориентации и профобучению.
Ярмарка пройдет с 10.00 до 12.00 в Центре занятости населения Уфы (бульвар Ибрагимова, 47/1).
Автор: Галина ПЕТРОВА
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