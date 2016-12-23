В России отзывают более 18 тысяч «Лексусов»

Под отзыв попали 18 тысяч 757 моделей NX 200, NX 200t и NX 300h, реализованные с 11 сентября 2014 года сообщает Росстандарт.

В автомобилях может некорректно работать функция удерживания тормозов, которая автоматически отключается, когда машина трогается с места. В связи с неточным программированием блока управления тормозной системы есть вероятность того, что ручник может не активироваться автоматически и, если трансмиссия будет находиться в режиме «паркинг», машина произвольно начнет движение.

Отзыву подлежат 11 тысяч 398 моделей NX 200, NX 200t и одна тысяча 619 NX 300h. Сверить VIN-коды можно на сайте Росстандарта. Кроме того, владельцы подпадающих под отзыв «Лексусов» будут оповещаться путем рассылки сообщений, либо по телефону. На всех автомобилях будет бесплатно обновлено программное обеспечение блоков управления тормозной системы.