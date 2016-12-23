В Уфе рестораторам предложили отобедать с завязанными глазами

Социальная акция «Двери открыты для всех» состоялась в Уфе, сообщает пресс-служба минтруда.

Мероприятие проводилось в рамках программы «Доступная среда» и было направлено на создание комфортной обстановки для людей с ограниченными возможностями в ресторанах и кафе. Рестораторам объяснили, что инвалидам требуются не столько технические новшества, сколько помощь персонала: нужно встретить «особого» посетителя и обеспечить ему максимальный комфорт.

Чтобы владельцы ресторанов смогли ощутить себя на месте инвалидов по зрению, им завязали глаза и предложили пообедать, подав первые и вторые блюда.