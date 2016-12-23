В Уфе муниципалитет не признавал аварийным 100-летний дом

Проверку по жалобе жителя дома № 77 по улице Зенцова в Уфе провела прокуратура Ленинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Дом построен в 1913 году. По заключению специализированной организации, износ составляет 74 процента - прогнили крыша и перекрытия, потрескались стены, фундамент.





Несмотря на то, что несколько квартир в доме принадлежит муниципалитету, его сотрудники уклонились от обследования здания и не вынесли вопрос о его аварийности на рассмотрение межведомственной комиссии. В результате 34 семьи вынуждены жить в опасных условиях.





Прокурор района обратился в суд с требованием признать действия муниципалитета незаконными. Суд с доводами согласился.