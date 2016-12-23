В Уфе пройдёт международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта»

Международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» пройдет в Уфе 25 – 29 января, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В конкурсе примут участие коллективы и отдельные исполнители, работающие в концертных организациях, театрах, на радио и телевидении, студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся начальных, средних и среднеспециальных учебных заведений искусства и культуры, участники художественной самодеятельности в возрасте от 5 лет.





Предусмотрено несколько номинаций: вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр моды, оригинальный и театральный жанры, художественное слово.





Оценивать конкурсантов будет жюри, в состав которого войдут профессора ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Победителей ждут дипломы и призы.