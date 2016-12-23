В Уфе запущена программа поиска захоронений близких людей

Программу поиска захоронений близких людей запустил Комбинат специализированного обслуживания Уфы. Она доступна на сайте учреждения pomnim.me.

Чтобы начать поиск, достаточно ввести фамилию, имя, отчество человека, а также год захоронения. Программа тут же выдаст информацию, на каком кладбище Уфы находится могила. В дальнейшем будет запущено мобильное приложение, которое позволит определить координаты захоронения и проложить маршрут до места.

Инвентаризацию кладбищ Комбинат спецобслуживания начал проводить в прошлом году. Сегодня в базе 379 тысяч человек, похороненных на девяти кладбищах города начиная с 1946 года.