Сергей Семак подпишет контракт с «Уфой» на два с половиной года

До конца 2016 года башкирская команда должна обрести нового главного тренера.

Как сообщает «Спортфакт», один из наставников «Зенита» Сергей Семак близок к тому, чтобы встать у руля «Уфы». 40-летний специалист подпишет контракт на два с половиной года с опцией продления летом 2019 года еще на два сезона. Вместе с Семаком в Башкирию отправится и ассистент, но кто именно, пока не сообщается.

Пока официальный сайт башкирского клуба не подтверждает эту информацию. Как отмечают различные источники, «Уфа» может объявить о назначении Семака 28 декабря.