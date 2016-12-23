"Resbash"-В Уфе в столкновении «Рено» и «ВАЗа» пострадала 16-летняя девушка
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26.12.16 16:22
В Уфе пройдёт международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта»
26.12.16 16:21
В Уфе запущена программа поиска захоронений близких людей
26.12.16 16:12
Сетевая игра обошлась жителю Октябрьского в 200 тысяч рублей
26.12.16 16:11
Сергей Семак подпишет контракт с «Уфой» на два с половиной года
26.12.16 15:02
В Уфе в столкновении «Рено» и «ВАЗа» пострадала 16-летняя девушка
26.12.16 14:22
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
26.12.16 14:03
Инфраструктуру Белебея модернизируют с привлечением федеральных средств
26.12.16 13:22
В Зианчуринском районе сетевой супермаркет обманывал покупателей
26.12.16 13:17
Двое жителей Иглино подорвались в Урмане
26.12.16 13:00
В ПЭТ-центре Уфы начали производить препарат для диагностики опухолей мозга
26.12.16 12:31
«Уфа-Алиса» на своём поле уступила краснодарской «Кубани» во главе с Евгением Трефиловым
26.12.16 11:57
Житель Башкирии вонзил нож в спину брата, приревновав его к супруге
26.12.16 11:47
В Башкирии пенсионерам продлили льготы по взносам на капремонт
26.12.16 11:43
В Кумертау состоялся традиционный открытый республиканский турнир по дзюдо
26.12.16 11:34
В Стерлитамаке прошёл турнир по шашкам памяти мастера спорта Амира Фаткуллина
26.12.16 11:34
В ведущей клинике Башкирии назвали лучших специалистов года
26.12.16 11:30
Трое жителей Уфы обокрали банк
26.12.16 11:23
Полузащитник Иван Пауревич может вернуться в «Уфу»
26.12.16 11:13
«Урал» в четырёх партиях переиграл грозное «Белогорье»
26.12.16 10:47
Учалинская межрайонная прокуратура пресекла незаконную разработку недр
26.12.16 10:26
В Башкирии четыре человека пострадали в столкновении «Ленд Ровера» и «Тигуана»
26.12.16 10:18
В России разыскивается без вести пропавший уроженец Чеченской республики
26.12.16 09:57
Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов выбран капитаном молодёжной сборной России
26.12.16 09:49
"Салават Юлаев" подписал контракт с центральным нападающим Томашем Мертлом
26.12.16 04:05
"Батыр" повторно проиграл в Глазове "Прогрессу" - 4:6
25.12.16 22:51
"Торос" уступил "Динамо" (Балашиха) в овертайме - 2:3
25.12.16 22:10
В Стерлитамаке водитель погубил свою пассажирку в опрокинувшейся машине
25.12.16 21:30
«Журавлиная песнь» долетит до самого Парижа
25.12.16 21:16
В Уфе театры и концертные залы ждут в каникулы детей
25.12.16 21:07
В Башкирии учащийся колледжа задавил насмерть пешехода-пенсионерку
25.12.16 14:29
В Башкирии полицейские задержали в кювете угонщика внедорожника
25.12.16 12:37
В Буздяке открылся плавательный бассейн «Олимп»
25.12.16 12:19
В Башкирии до 28 января все пенсионеры получат по пять тысяч рублей
25.12.16 12:02
В Агидели прошёл фестиваль женского спорта
25.12.16 11:36
В Башкирии открылся новый ледовый каток «Чекмагуш Арена»
25.12.16 11:29
Хоккеисты "Батыра" проиграли в Глазове "Прогрессу" - 2:3
25.12.16 11:13
В Башкирии 147 человек умерли, отравившись алкоголем
25.12.16 11:13
В Уфе на семи участках дорог введены ограничения скорости
24.12.16 13:54
В Уфе подполковник МВД покончил жизнь самоубийством
24.12.16 13:16
В результате пожара на «ГазпромНефтехимСалават» пострадал рабочий
24.12.16 11:46
В Башкирии водитель «ВАЗа» не уступил дорогу ехавшей по главной «Нексии». Пострадали четыре человека
24.12.16 11:21
В Стерлитамаке влюбленная пара ограбила киоск
24.12.16 11:01
Учалинский "Горняк" повторно победил "Юниор" (Курган) - 6:5
24.12.16 10:57
В Белорецке пассажирка напала на инспектора, который задержал водителя
24.12.16 10:49
"Торос" выиграл у "Химика" - 4:1
24.12.16 10:43
В Стерлитамаке колония-поселение готова предоставить рабочие места всем осуждённым
24.12.16 10:33
В Уфе вновь охвачено огнём складское помещение
24.12.16 10:21
Уфимец, выдававший себя за внештатника ФСБ, получил 6 лет колонии
24.12.16 10:19
"Салават Юлаев" проиграл в Загребе "Медвешчаку" по буллитам - 2:3
23.12.16 19:34
Автопарк Башкирии пополнился сотней новых автобусов
23.12.16 16:46
Путин: Башкирия всегда защищала Россию от врагов
23.12.16 16:16
"Агидель" трижды победила СКИФ из Нижнего Новгорода
23.12.16 16:02
В Стерлитамаке отделочник ранил ножом бригадира
23.12.16 15:24
В Уфе задержаны торговцы насваем, содержащим куриный помёт
23.12.16 15:10
В Белорецке аферистки под видом обмена денег украли у пенсионерки сто тысяч рублей
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