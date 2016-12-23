В Уфе в столкновении «Рено» и «ВАЗа» пострадала 16-летняя девушка

ДТП произошло 24 декабря на улице Комсомольской.

Водитель за рулем «Рено Флюенс» при повороте на Бессонова столкнулся с ехавшим по встречной «ВАЗом» пятнадцатой модели. Травму головы получила пассажирка иномарки – после оказания медпомощи она была отпущена.

В тот же день на улице Сельской Богородской «Мицубиси» врезалась во встречный «Пежо Боксер». Травмы получила 25-летняя пассажирка первого авто, сообщает городская госавтоинспекция.