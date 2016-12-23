Инфраструктуру Белебея модернизируют с привлечением федеральных средств

Фонд развития моногородов одобрил решение поддержать два инвестиционных проекта в Белебее, сообщает пресс-служба правительства республики.

О том, что город направил заявку на софинансирование проектов, "РБ" писала еще в начале ноября. Напомним, белебеевцы надеялись получить 238 млн рублей. Надежды оправдались более чем — Фонд выделяет 239 млн рублей.

На эти деньги планируется построить очистные сооружения для молочного комбината и обеспечить электроснабжением научно-производственное предприятие, инвестирующее в производство металлоконструкций. Реализация проектов, по данным минэкономразвития региона, позволит привлечь к 2020 году более 2,6 млрд рублей, будет создано – 334 новых рабочих мест.