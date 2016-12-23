В Зианчуринском районе сетевой супермаркет обманывал покупателей

Стоимость некоторых продуктов на кассе магазина «Полушка» не соответствовала указанной на ценниках в торговом зале, размер наценки достигал 40 процентов от стоимости товара.

За обман потребителей в отношении директора магазина возбуждено административное дело, сообщает сайт прокуратуры республики. По решению регионального управления Роспотребнадзора он оштрафован на 10 тысяч рублей.

Сейчас стоимость товаров приведена в соответствие с указанной на ценниках.