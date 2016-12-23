Двое жителей Иглино подорвались в Урмане

В полдень 24 декабря поступило сообщение о взрыве на территории бывшей военной части в поселке Урман, сообщили в МЧС по РБ

На ликвидацию последствий взрыва сразу было направлено шесть человек личного состава и 19 единиц техники. На месте взрыва были обнаружены тела двух мужчин, жителей Иглино — 22 и 24 лет, сообщили в следкоме республики.

Местные жители уверены, что парни проникли на охраняемую территорию с целью добычи цветного металла. Обычно это латунные кольца со снарядов. Их охотно берут в пунктах приема цветмета.

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели людей в результате взрыва.