«Уфа-Алиса» на своём поле уступила краснодарской «Кубани» во главе с Евгением Трефиловым

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Башкирские гандболистки сразились с дружиной, в которой выступают российские олимпионики.

В Уфу приехал коллектив, возглавляемый наставником золотой сборной страны в Рио-2016 – Евгением Трефиловым. Также в составе «Кубани» выступают несколько покорительниц Бразилии. В том числе и Виктория Жилинскайте, в свое время начинавшая карьеру именно в «Алисе». Кстати, она и стала самой результативной в этой встрече, забросив в ворота бывшей команды девять мячей.

В целом «Кубань» вполне закономерно разобралась с подопечными Игоря Саранца – 37:19. В стане нашей команды больше всех досадила соперницам Екатерина Бобина (семь голов).

«Алиса» до сих пор не может познать радость победы, уступив во всех десяти матчах чемпионата страны. Турнир в женской суперлиге продолжится восьмого января, сообщает федерация гандбола РФ.