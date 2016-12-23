Житель Башкирии вонзил нож в спину брата, приревновав его к супруге

В селе Кушнаренково сотрудники угрозыска задержали 44-летнего безработного мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений.

Вчера ночью младший брат пришел в гости к старшему и в разгар застолья между родственниками возникла стычка. Пьяный хозяин дома приревновал жену к брату, началась драка, в ходе которой он дважды вонзил нож в спину 39-летнего родственника.

Пострадавший госпитализирован. После задержания подозреваемый объяснил свои действия алкогольным опьянением. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба МВД по РБ.