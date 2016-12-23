В Башкирии пенсионерам продлили льготы по взносам на капремонт

Предоставление компенсации по взносам на капремонт продлило до конца 2017 года правительство республики, сообщает пресс-служба минтруда.

Компенсация выплачивается одиноко проживающим пенсионерам старше 70 лет, а также членам семей, состоящих из неработающих пенсионеров. Пожилые люди от 70 до 80 лет имеют право на 50-процентную скидку по взносам, пенсионеры старше 80 лет от них освобождены полностью.

Для оформления компенсации необходимо подать заявление в филиал республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства. Все необходимые документы учреждение запрашивает самостоятельно.

Напомним, что при определении размера компенсации учитываются региональные стандарты нормативов жилой площади: для одиноко проживающего гражданина это 33 квадратных метра, для семьи из двух человек – по 21 «квадрату», для трех и более человек – по 18 квадратных метров на каждого. Взносы на капремонт составляют 5,2 рубля за квадратный метр площади в домах до шести этажей и 5,8 рубля для многоэтажек.