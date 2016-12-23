В Кумертау состоялся традиционный открытый республиканский турнир по дзюдо

В состязаниях среди юношей 2003-2005 годов рождения участвовали более 200 спортсменов.

Помимо представителей нашей республики за призовые места боролись юные дзюдоисты из Оренбургской области и Казахстана.

В итоге в своих весовых категориях первенствовали Арсен Сагинов, Илияс Кенжегалиев, Тайман Нургалиев (все - Уральск), Дмитрий Зубов, Руслан Нурматов (оба – Оренбург), Даниил Жуков, Вячеслав Плохинов (оба – Кумертау), Тимур Рашитов (село Субхангулово), Михаил Кошеленко (Давлеканово), сообщили в министерстве молодежной политики и спорта РБ.