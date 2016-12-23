В ведущей клинике Башкирии назвали лучших специалистов года

В Республиканской клинической больнице имени Куватова по традиции подвели итоги конкурса профессионального мастерства.

Имена лучших специалистов 2016 года прозвучали со сцены ГКЗ «Башкортостан», где прошла торжественная церемония награждения победителей. В 16 номинациях лучшими признаны 40 сотрудников больницы.

Это заведующая гематологическим отделением Гульшат Гайсарова — «Лучший завотделением», заведующий биопсийным отделом, врач-патологоанатом Салават Тухфаев — «Лучший врач по диагностическим исследованиям», врач хирургического отделения Айрат Мустафин — «Лучший хирург», гастроэнтеролог консультативной поликлиники Инна Никитина — «Лучший терапевт», акушер-гинеколог акушерского отделения Раиля Зайнуллина — «Лучший акушер-гинеколог, неонатолог», анестезиолог-реаниматолог нейрореанимационного отделения Татьяна Киреенко — «Лучший анестезиолог-реаниматолог», старшая медсестра анестезиолого-реанимационного отделения № 1 Ирина Мухамадиева — «Лучший специалист со средним медицинским образованием», перевязочная медсестра оториноларингологического отделения Аида Баскунова — «Лучшая процедурная, перевязочная медсестра», операционная медсестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лилия Соловьева — «Лучшая операционная медсестра», санитарка гематологического отделения Зилия Камалетдинова — «Лучший младший медработник», начальник службы ремонта АХО Минзифа Тотоева — «Лучший служащий года», эндокринолог эндокринологического отделения Анастасия Бруй и торакальный хирург Руслан Магданов — «Лучший молодой специалист».

«За активное участие в общественной жизни больницы» отмечены хирург хирургического отделения № 5 Фаил Мухамедьянов, невролог неврологического отделения Ольга Асманова, инструктор по лечебной физкультуре нейрореабилитационного отделения Артур Звездин, палатный медбрат отделения сосудистой хирургии Дмитрий Филиппов.

В номинации «Памяти заслуженного врача РБ, заведующего хирургическим отделением Н. В. Пешкова — за уникальную операцию, спасшую жизнь человека» победила хирургическая бригада: заведующий хирургическим отделением Ильдар Салимгареев, хирурги Айрат Мустафин и Олег Нечаев, анестезиолог-реаниматолог Борис Ладанов и операционная медсестра Татьяна Показаньева.

«За уникальный метод лечения, спасший жизнь человека» награждена еще одна бригада медиков: заведующая анестезиолого-реанимационным отделением № 2 Гузель Кучукова, анестезиологи-реаниматологи Наргиз Миключева, Ирина Мустафина и Андрей Какаулин, нейрохирург Рамиль Валишин, невролог Айрат Рахматуллин, оториноларинголог Вячеслав Елизарьев, заведующий хирургическим отделение № 5 Рифат Нуриахметов, рентгенолог Эльвира Закирова, врач клинической лабораторной диагностики Зульфия Пахомова, трансфузиолог Наиля Ильясова, старшая медсестра анестезиолого-реанимационного отделения № 2 Нелля Филинова и медсестра Дина Аюпова.

«За верность профессии» отмечены нейрохирург нейрохиругического отделения Равиль Фахрутдинов, медсестра колопроктологического отделения Людмила Куклина, заведующий оториноларингологическим отделением Рашит Шарипов, эндокринолог эндокринологического отделения Лилиянна Мажерина, старшая медсестра отделения торакальной хирургии Римма Ахмаметьева и старшая медсестра оториноларингологического отделения Роза Булякова.

Все победители получили почетные дипломы и памятные статуэтки богини победы Ники.