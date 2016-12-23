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26.12.16 | 11:34 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлитамаке прошёл турнир по шашкам памяти мастера спорта Амира Фаткуллина
В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из Уфы, Ишимбая и хозяева шашечных полей.
В итоге упорной борьбы первое место с 13 очками занял молодой ишимбаец Янис Сафин. Он опередил международного гроссмейстера – соотечественника Владимира Мильшина на один балл. В борьбе за третью позицию сразу семь шашистов набрали одинаковое количество очков. По дополнительным показателям «бронзу» завоевал Владислав Романов из Стерлитамака.
Среди женщин первое место заняла Ангелина Федотова. Представительница Стерлитамака опередила уфимскую пятиклассницу Залию Рахимову. Третья позиция у ишимбайки Регины Зайнуллиной, сообщает федерация шашек РБ.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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