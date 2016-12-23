В Уфе театры и концертные залы ждут в каникулы детей

Все театры и концертные учреждения подготовили для своих зрителей яркие новогодние мероприятия. "Перед показами спектаклей в фойе театров проходят новогодние утренники, подготовленные артистами театров. Игры, танцы, встречи с Дед Морозом и Снегурочкой, а также главными символами уходящего и наступающего годов уже ожидают своих преданных зрителей", сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Башкирский государственный академический театр драмы им. М. Гафури подготовил для маленьких зрителей приключенческую сказку «Море. Остров. Клад», он будет идти по 30 декабря и с 3 по 8 января. Спектакль поставил режиссер Ильсур Казакбаев по популярной пьесе Дамира Салимзянова.

Русский драматический театр 30 декабря и 2 января представит детский мюзикл «Снежная королева» по мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена в постановке Владимира Косова.

Молодежный театр им. М. Карима покажет ребятам сразу две новогодние сказки: «Волшебная мельница» и «Как елку делили» в постановке Мусалима Кульбаева. Спектакли пройдут по 30 декабря и с 2 по 8 января.

Татарский театр «Нур» представит малышам сказку «Тайна заколдованной русалки» в постановке Ильшата Мухутдинова. Спектакль будет идти по 30 декабря и с 2 по 8 января.





Башкирский государственный театр оперы и балета окунет зрителей в волшебную атмосферу новогодних балетных постановок: на сцене театра пройдут показы балета «Щелкунчик» (с 25 по 31 декабря, 4 и 8 января), балета-феерии «Золушка» (6 января), мюзикла «Бременские музыканты» (3 января), музыкальной сказки «Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке» ( 5 января), детского мюзикла «День рождения кота Леопольда» (6 января).

Башкирский государственный театр кукол приглашает маленьких зрителей на спектакль «Что такое Новый Год», который пройдет 2, 4, 6, 8 января; на спектакль «Морозко» - 30, 31 декабря, 2 и 8 января; на новогоднее представление «Косолапому не спится» 29 и 30 декабря.





Башкирская государственная филармония подготовила для своих зрителей множество праздничных концертов. По 30 декабря, а также со 2 по 4 и 7 января состоится праздник для всей семьи «Новый год в Пушкинленде», на котором пройдет интерактивная дискотека с любимыми героями сказок Пушкина. 5 января пройдет «Новогодний Сlassic-парад», 6 января - представление «Әйҙә, әтәс ҡунаҡҡа, йәки яңы йыл менән!», 8 января пройдет «Рождественский soundtrack концерт»,

Конгресс-холл представит Новогоднее приключение «Трех богатырей» 28 и 29 декабря, 3-6 января.