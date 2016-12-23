|
|
НОВОСТИ
24.12.16 11:46
В Башкирии водитель «ВАЗа» не уступил дорогу ехавшей по главной «Нексии». Пострадали четыре человека
23.12.16 14:28
В Уфе прошёл всероссийский турнир по бадминтону памяти легендарного генерала Шаймуратова
23.12.16 13:21
В Центре международной торговли начинается большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина
23.12.16 11:58
Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики олимпийцам и паралимпийцам Башкортостана
|
26.12.16 | 04:05 НОВОСТИ | Архив новостей
"Батыр" повторно проиграл в Глазове "Прогрессу" - 4:6
На новогодние каникулы нефтекамская "молодёжка" уходит в минорном настроении.
Пережитая накануне драма, когда "Батыр" вел с перевесом в две шайбы и все же проиграл, не лучшим образом отразилась на настрое молодых нефтекамцев. Первый период прошел под диктовку глазовчан, на три шайбы которых наши земляки сумели ответить лишь одной в исполнении Никиты Самойлова.
В дальнейшем "Прогресс", действуя не по годам рационально и строго, созданный задел удержал и победил - 6:4 (3:1; 1:1; 2:2). У нас, кроме Самойлова, забивали Никита Адиатуллин, Данил Белорусов и Иван Заседа, сообщает пресс-служба "Батыра".
На новогодний перерыв "Батыр" уходит, занимая четвертое место в группе "Восток" Национальной молодежной хоккейной лиги. У команды 48 очков после 32 игр, разница шайб 115 - 112.
Автор: Андрей НИЧКОВ
|
AHOHC
AHOHC
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Луиза. 2016-12-10 20:57:06
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48