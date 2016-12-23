В Стерлитамаке водитель погубил свою пассажирку в опрокинувшейся машине

Поздно ночью в Стерлитамаке на ул. Элеваторной опрокинулась легковушка "Джили".

Машиной управлял 29-летний житель Стерлитамака. В ДТП погибла его 22-летняя спутница. Сам водитель госпитализирован с серьезными травмами.





Причины трагедии будут установлены в ходе следственных действий, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.





Всего за сутки на дорогах Башкирии два человека погибли, одиннадцать получили травмы, уточнили в пресс-службе.