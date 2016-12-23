"Торос" уступил "Динамо" (Балашиха) в овертайме - 2:3

Нефтекамцы проиграли ближайшему соседу в таблице Высшей хоккейной лиги.

Матч на своем льду "глыбы" начали довольно активно. Не раз и не два у ворот гостей возникали довольно острые моменты. Но оборона и вратарь подмосковных динамовцев натиск хозяев сдержали. А потом слово взяли форварды "Динамо". Их усилиями к первому перерыву две безответные шайбы побывали в воротах "Тороса".

Во втором периоде нефтекамцы сумели повернуть ход событий в свою пользу. Два Игоря - Волков и Черкасов шансы соперников уравняли. Очень нервный заключительный отрезок, где все решала одна шайба, успеха не принес никому. А в овертайме гости забили решающий гол - 3:2 (2:0; 0:2; 0:0; ОТ-1:0).

Одно набранное очко не позволило "Торосу" поменять девятое место в турнирной таблице на более высокое.