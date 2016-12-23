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25.12.16 | 12:19 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии до 28 января все пенсионеры получат по пять тысяч рублей
Опубликован график доставки Почтой России единовременной выплаты пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.
Тем, у кого дата доставки пенсии на дом приходится на период с 13 по 23 января, единовременная выплата будет досталена вместе с пенсией. Пенсионерам, получающим пенсию с 3 по 12 число, выплата будет произведена с 24 по 28 января также с доставкой на дом, пояснила в пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Башкортостану.
Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении, или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.
Напомним, более 500 тысяч пенсионеров Башкортостана получают пенсию с помощью Почты России. Остальные 659 тысяч пенсионеров получают пенсии через кредитные организации, им выплата будет перечислена 12 января 2017 года.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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