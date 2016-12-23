Хоккеисты "Батыра" проиграли в Глазове "Прогрессу" - 2:3

Выигрывая 2:0, нефтекамцы не удержали преимущества.

Два периода без голов для молодежной лиги - случай исключительный. Зато в третьем события на льду приобрели характер непредсказуемый. Уже на старте заключительного отрезка Никита Самойлов и Филипп Долганов дважды поразили ворота хозяев. 2:0 по такой игре - преимущество довольно крепкое, оставалось только удержать его.

Но на то и молодежный хоккей, что прогнозы в нем делать бессмысленно. Загнанный в угол , "Прогресс" рванул вперед, забыв об обороне и уже к середине периода счет сравнял. А затем провел и третью шайбу, которая оказалась решающей - 3:2 (0:0; 0:0; 3:2), сообщает пресс-служба "Батыра".