В Башкирии 147 человек умерли, отравившись алкоголем

Статистику за год приводит республиканский Роспотребнадзор.

От отравлений спиртосодержащей продукцией с января по ноябрь умерло 147 человек. Причем 18 из них - дети.

В Уфе от отравления алкоголем погибло 43 человека, в Стерлитамаке – 11, Нефтекамске – 8, Октябрьском – 7, Салавате – 6, Ишимбае – 4, Учалах – 2, Баймаке и Туймазах – по 1.

По районам статистика такова: в Кармаскалинском районе зарегистрировано 10 летальных исходов от отравления спиртосодержащей продукцией, в Уфимском – 8, Иглинском и Ишимбайском – по 5, Стерлитамакском и Чишминском – по 4 случая, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском, Буздякском, Зилаирском, Краснокамском, Хайбуллинском, Янаульском – по 2, Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Баймакском, Белокатайском, Благовещенском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Илишевском, Нуримановском, Стерлибашевском, Туймазинском – по одному.