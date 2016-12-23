В Уфе на семи участках дорог введены ограничения скорости

Сделано это с целью обезопасить дорожное движение и снизить вероятность ДТП, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 24 декабря ограничение в 40 км/ч введено:

- на проспекте Октября от Шафиева до Кольской;

- от дома № 151 по проспекту Октября до Чудинова;

- на улице Перспективной от Вологодской до Максимовского поворота в обоих направлениях;

- на Сипайловской от развязки с улице Жукова в сторону ТЦ «Пданета»;

- на Лесотехникума от дома № 44 (пересечение с Комсомольской) до Энтузиастов;

- от Сельской Богородской от ТЭЦ № 2 до Жукова в обоих направлениях;

- на автодороге Уфа – Затон в обоих направлениях.