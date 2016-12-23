В Уфе подполковник МВД покончил жизнь самоубийством

Он выбросился из окна 8 этажа городской больницы № 21 вечером 22 декабря.

Сообщение о падении поступило в правоохранительные органы республики тут же - самоубийца, 43-летний пациент отделения травматологии, был подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД, сообщает пресс-служба республиканского следкома.

Выбросившийся оказался на козырьке входной группы, у него зафиксированы множественные телесные повреждения, от которых он скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, объективные причины суицида, назначены необходимые судебно-медицинские исследования, уточнили в пресс-службе.