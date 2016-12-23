В Стерлитамаке влюбленная пара ограбила киоск

Задержать их удалось благодаря оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На днях в продуктовый киоск по улице Худайбердина зашла влюбленная пара под видом обычных покупателей. Они дождались, когда в торговой точке никого не будет, затем «кавалер» подошел к продавщице и пригрозил ей физической расправой, а в это время его подруга собрала в пакет продукты, и парочка скрылась.

При осмотре места происшествия эксперт-криминалист снял отпечатки пальцев подозреваемых и установил совпадение в базе данных – они принадлежали 34-летнему неработающему уроженцу Гафурийского района и 33-летней женщине без определенного места жительства. Оба ранее уже имели проблемы с законом.

Подозреваемых задержали через пару дней. В содеянном они признались. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».