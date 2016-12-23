Уфимец, выдававший себя за внештатника ФСБ, получил 6 лет колонии

Октябрьский райсуд столицы вынес приговор в отношении 36-летнего Сергея Ганшина по статье «мошенничество в особо крупном размере и покушение на его совершение», сообщает республиканская прокуратура.

В 2013 году директор фирмы по поставкам медоборудования наняла Ганшина для обеспечения информационной безопасности. При трудоустройстве мужчина выдумал историю о том, что он является внештатным сотрудником ФСБ, его личность засекречена и у него имеются несколько паспортов на разные фамилии.

Спустя некоторое время Ганшин попросил начальницу одолжить 2,7 миллиона рублей на покупку «Тойоты Хайлендер». Получив деньги, он купил жене машину, а для видимости добросовестного возврата долга в последующем вернул директору 400 тысяч.

В октябре 2014 года коммерсант попросила разузнать о ходе доследственной проверки, проводимой в отношении ее компании. Спустя некоторое время злоумышленник попросил выдать четыре миллиона рублей, которые якобы будут переданы полицейским за отказ в возбуждении уголовных дел.

Женщина заподозрила обман и обратилась в правоохранительные органы. В рамках оперативного мероприятия она передала Ганшину полтора миллиона рублей. Свою вину он не признал. Ранее уже был судим за вымогательство. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей 2,3 миллиона рублей.