Путин: Башкирия всегда защищала Россию от врагов

Башкирия всегда отправляла своих мужчин на войну, сказал на пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Уфы. Это было и в древние времена, пояснил он, отмечая, что таким являлся национальный настрой в Башкирии.