В Белорецке аферистки под видом обмена денег украли у пенсионерки сто тысяч рублей

Две неизвестные женщины пришли домой к 85-летней белоречанке, представившись сотрудниками социальной службы, и сообщили о предстоящей денежной реформе и что в скором времени в оборот поступят новые купюры, поэтому старые подлежат обмену

Ничего не подозревая, доверчивая пенсионерка впустила незнакомок в квартиру и отдала им все свои сбережения. Женщины переписали серии и номера купюр, а затем вернули их хозяйке. После этого они предложили свою помощь в решении насущных проблем старушки. Пока одна из «соцработниц» изображала заботу о протекающем потолке на кухне, другая незаметно прошла в комнату и похитила все сбережения потерпевшей – 100 тысяч рублей.





Пропажу денег бабушка заметила только после ухода непрошенных гостей и сразу же обратилась в полицию.





В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила «РБ» сотрудник пресс-службы ОМВД России по Белорецкому району Гузель Дронова.