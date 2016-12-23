В Зианчуринском районе одним многофункциональным Домом культуры стало больше

Больше всех рады этому жители села Абзаново.

Зрительный зал обновленного Дома культуры, рассказали в райадминистрации, рассчитан на 153 посадочных мест, здесь работают девять клубных формирований и три любительских объединения.

В распоряжении творческих коллективов комфортные гримерная и костюмерная, новые звукоусиливающая аппаратура, сценические костюмы, музыкальные инструменты. Для занятий вокалом, театральным искусством и других кружков отдельные кабинеты.





В Доме также расположились модельная сельская библиотека и комната истории, в которой собраны материалы о жизни выдающихся деятелей села.

Местные мастерицы и народные умельцы теперь могут выставить свои изделия в сувенирной лавке. Или в выставочной зоне. Пока здесь работы юных живописцев и местных фотографов.





Поддержать форму абзановцы могут в тренажерном зале, отдохнуть – в комнате с телевизором или бильярдом, настольным теннисом. В детской комнате немало развивающих игр.