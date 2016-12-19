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23.12.16 | 14:28 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе прошёл всероссийский турнир по бадминтону памяти легендарного генерала Шаймуратова
Сборная Башкортостана завоевала на этих состязаниях половину из разыгрываемых медалей.
В одиночном, парном и смешанном категориях приняли участие 122 бадминтониста из Москвы, Владивостока, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Калуги, Саратова, Омска, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы. В итоге копилка нашей сборной пополнилась 16 медалями: тремя золотыми, пятью серебряными и восемью бронзовыми.
Неоднократными призерами состязаний стали наши спортсмены - Вероника Сорокина, Александр Сорокин, Тимур Закиров, Артем Гражданкин и Родион Алимов, сообщает министерство молодежной политики и спорта РБ.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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