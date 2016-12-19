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23.12.16 | 14:15 НОВОСТИ | Архив новостей
В Ишимбае прошло первенство Башкортостана по международным шашкам
Первые места в турнире завоевали исключительно представители Уфы и хозяева соревнований.
Участниками интеллектуального форума стали 119 спортсменов из Ишимбая, Стерлитамака, Янаула и столицы республики. Среди них были и призеры первенства мира в турецком Измире - Даниил Ильин, Агата Парахина, Руфина Аюпова, Кристина Осипова.
В итоге двукратными покорителями стоклеточных полей в первенстве РБ – в «классике» и «блице» - стали Кристина Сидорова, Руфина Тавлыкаева, Айгиза Мухаметьянова, Тамерлан Ахмеров, Дмитрий Гусаров, (все – Уфа), Агата Парахина (Ишимбай), сообщает министерство молодежной политики и спорта РБ.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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