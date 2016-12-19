Уфимский мини-футбольный клуб «Витязь-ГТУ» провёл презентацию команды

Один из лидеров первенства России в высшей лиге провел открытую тренировку для СМИ.

За получасовым занятием коллектива наблюдали представители ведущих изданий и телекомпаний республики. Подопечные Павла Смильгина под чутким взором объективов провели активную разминку, а затем своими мощными ударами заставили поработать голкиперов – Вадима Головачева и Дениса Лопатина. Всего в тренировке участвовало 16 человек, в том числе и потенциальные новички команды.

В это же время интервьюеры мучили замысловатыми вопросами Динара Сархиева. Причем игрок-универсал по просьбе журналистов иногда отвечал и на башкирском языке.

К официальному фотографированию команды стали причастны сразу несколько камер. Пожалуй, есть варианты выбрать самый лучший снимок.

- У нас молодая команда, и все ребята являются воспитанниками башкирского футбола – рассказал «Республике Башкортостан» наставник команды Павел Смильгин. – Первые десять матчей мы завершили победами. К сожалению, не удалось набрать три очка в последующих двух. Но в ближайшем туре в Сургуте, где встречаемся с соседями по турнирной таблице – лидерами турнира, мы должны показать ту игру, на какую способны.

Далее руководитель МФК «Витязь-ГТУ» - легендарный вратарь уфимского «Гастелло» Олег Печенкин, главный тренер команды Павел Смильгин, ее капитан Евгений Кречетов, вратарь Вадим Головачев и бомбардир Павел Васильев отметили вехи предыдущих 12 матчей в первенстве страны, а также рассказали о ближайших спортивных планах.

На сегодняшний день «Витязь-ГТУ» находится на четвертом месте в восточной конференции высшей лиги.